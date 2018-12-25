«الهـلال» تتسلم تبرعات حملة قبيلة الجنبه

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أخيراً ريع الحملة التي أطلقتها قبيلة الجنبه ضمن مبادرات «عام زايد» الإنسانية، تحت شعار «على نهجكم نسير»، وتهدف لدعم أسر اللاجئين في المخيمات التي تشرف عليها الهيئة، ومدهم بمستلزمات الشتاء. وبلغت حصيلة الحملة أكثر من 1000 طرد من التبرعات العينية التي تحتوي الملابس الشتوية والبطانيات والأحذية وملابس الأطفال والقفازات والشراشف.

وأكد نائب الأمين العام لقطاع التسويق وجمع التبرعات بالهلال الأحمر، حمود عبدالله محمد الجنيبي، أن أبناء زايد من قبيلة الجنبه في الإمارات كانت لهم ومازالت مبادرات خلاقة، لافتاً إلى أنهم يسيرون على نهج والدهم رائد العمل الإنساني، زايد، طيب الله ثراه، الذي مازالت بصماته تجذر إرثاً تاريخياً ستحفظه الأجيال، ويسري في الشرايين كالدماء، ليستمر النبض كما أراد، رحمه الله.

وأوضح الجنيبي خلال تسلمه التبرعات النقدية والعينية في الحفل الختامي للحملة الذي نظمته قبيلة الجنبه في منطقة الباهية، تحت إشراف مركز الهلال الأحمر في بني ياس، واستمر ثلاثة أيام، أن الهيئة ستواصل تقديم الخير على نهج زايد، وبعزيمة قيادتنا التي تحثنا على تكريس الخُلق الحميد والعمل الطيب، ومدّ يد الخير والعطاء للمحتاجين في كل مكان.

1000

طرد من التبرعات

العينية تحتوي ملابس

شتوية وبطانيات

وأحذية، وملابس

أطفال وقفازات

وشراشف.