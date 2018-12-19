المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة تحتفل بميلاد طفل أحد النزلاء

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

استجابت المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة لرغبة أحد نزلائها في تنظيم حفل ميلاد طفله البالغ من العمر 12 سنة داخل المؤسسة في إطار اهتمامها بأوضاع النزلاء، ورعاية حقوقهم الإنسانية، وحرصها على تمكينهم من التواصل مع أفراد أسرهم، حيث تم تجهيز موقع خاص لاستقبال الطفل وأقيم حفل الميلاد بحضور والده ووالدته وسط فرحة أفراد أسرته الذين شاركوا بحضور الحفل إلى جانب مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية العميد أحمد شهيل ومديرة سجن النساء بالمؤسسة العقيد منى سرور.

وأكدت العقيد منى سرور، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص إدارة المؤسسة على رعاية الجوانب الإنسانية للنزيل و تغيير نظرته إلى المجتمع والحياة، ومساعدته على كسر حاجز العزلة النفسية وتجاوز الظروف التي دفعت به إلى مخالفة القوانين ومواجهة العقوبات القانونية.

واشارت العقيد منى سرور على الاهتمام الذي توليه القيادة لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، وأوضاعهم وحقوقهم الإنسانية والقانونية، ومسؤوليتها نحو فئة المحكومين الذين دفعت بهم الظروف والعوامل المختلفة إلى الحبس مشيرةً الى أن المؤسسة تعمل إلى الأخذ بأيديهم وتعديل سلوكهم، وتأهيلهم للعودة أفرادا صالحين وإعادة دمجهم في المجتمع و تمكينهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.