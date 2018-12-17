«مساندة» تنفذ 8 مشروعات لشرطة أبوظبي بـ 474 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن تنفيذها ثمانية مشروعات جديدة لمصلحة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تقدر كُلفتها الإجمالية بـ474 مليون درهم، مشيرة إلى أن العمل على إنجاز تلك المشروعات يسير وفق الخطة الموضوعة وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز.

وأكد القائد العام لشرطة أبوظبي اللواء محمد خلفان الرميثي، أن المشروعات الجديدة، وهي عبارة عن مبانٍ، تأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وبما ينسجم مع تطوير الأداء الأمني ويعزز مسيرة الأمن والأمان في المجتمع، وتحظى بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتتضمن المشروعات الجديدة تشييد مركز الدفاع المدني بمنطقة الفلاح، وبناء ثلاثة مراكز شرطية في الفلاح والسعديات والمرفأ، إضافة إلى مشروع مبنى K9 للتفتيش الأمني ـ المرحلة الثانية، ومشروع السور للمدينة التدريبية والبوابات الأمنية في منطقة الحفار، فضلاً عن مشروع تصميم وتنفيذ ورفع كفاءة مجمع المنشآت الإصلاحية والعقابية «سجن الوثبة» المرحلة الأولى، ومشروع المشرحة المركزية في مدينة أبوظبي.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«مساندة» المهندس سويدان راشد الظاهري، أن من أبرز تلك المشروعات مركز الدفاع المدني في منطقة الفلاح الذي بدأت الشركة العمل على إنجازه في منتصف شهر أكتوبر من العام الجاري ويستغرق تنفيذه 13 شهراً، بكُلفة تقدر بـ20.1 مليون درهم على مساحة إجمالية تتجاوز الـ17 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن المركز سيخدم أكثر من 10 آلاف أسرة تقطن في الفلاح.