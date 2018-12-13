88ألف مواطن ومواطنة مسجلون لدى «أبوظبي للمعاشات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توقّع صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، ارتفاع أعداد المؤمّن عليهم المسجلين لدى الصندوق، بحلول عام 2022 إلى 102 ألف و375 مواطناً ومواطنة في مختلف قطاعات العمل بالإمارة، وفقاً لنتائج الدراسات الاكتوارية التي يجريها الصندوق بشكل دوري، لافتاً إلى وصول أعداد المؤمّن عليهم، حتى الربع الثالث من 2018، إلى 88 ألفاً و50 مواطناً ومواطنة، فيما بلغ عدد المستحقين 9498 مستحقاً، يمثلون 3393 متقاعداً متوفى.

واعتمد مجلس إدارة الصندوق الموازنة الجديدة للسنة المالية 2019، خلال اجتماع أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة رياض المبارك، تم خلاله الاطلاع على الخطة الاستراتيجية لإدارات الصندوق، وكل المشروعات الاستراتيجية والتشغيلية التي سيتم تنفيذها خلال العام المقبل. واطلع المجلس خلال اجتماعه على أهم الإحصاءات للربع الثالث من العام الجاري، التي أوضحت أن عدد المتقاعدين الأحياء بلغ 7337 متقاعداً، بنسبة 68% من إجمالي المتقاعدين، بينما بلغ أعداد المتقاعدين المتوفين 3393 متوفى، بنسبة 32% من إجمالي المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق.

وأشارت النتائج إلى أن 47% من أسباب التقاعد ترجع إلى استكمال سنوات الخدمة، و34% بسبب بلوغ سن التقاعد، و6% للوفاة، بينما بلغت نسبة التقاعد لأسباب طبية 1% من إجمالي أسباب التقاعد.

وناقش المجلس أهم النتائج المالية والاستثمارية التي تم تحقيقها خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما اطلع على نتائج الدراسة الاكتوارية، ونتائج الخطة الاستراتيجية للصندوق (2016- 2020)، التي أوضحت تحقيق الصندوق للعديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي، أبرزها تحقيق الصندوق مركزاً متقدماً في تقديم الخدمات الحكومية وفق المعايير المحددة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى تقدمه في معيار تقديم الخدمات بناءً على تقرير المقارنة المعيارية العالمية مع صناديق التقاعد «كيم».