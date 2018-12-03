البستكي يتطوّع لتنمية مهارات الكوادر البشرية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

كرّس المواطن المدرب وخبير لغة الجسد، سهيل البستكي، خبراته في تدريب وتطوير مهارات 272 مواطناً، عبر تنظيم دورات تدريبية مجانية في مختلف إمارات الدولة.

وبدأ البستكي مسيرته التدريبية عام 1993، ومستمر في تقديم الدورات للموظفين، ولمن يريد زيادة مهاراته الشخصية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إنه كان يتطوّع لتقديم دورات مجانية لمن يريدها، ولكن أتت فكرة تنظيم محاضرات جماعية من دون مقابل، بالتزامن مع إعلان عام 2018 (عام زايد)».

وتابع: «مع بداية (عام زايد) توالت على ذهني أفكار مختلفة، لتقديم شيء كان محبباً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه»، لافتاً إلى أنه «أعلن عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيدرّب المواطنين على دورات متعدّدة بالمجان، ولاقت دعوته إقبالاً كبيراً». وذكر أن «مشروعه التدريبي التطوّعي بدأ بثلاث دورات، وبعدها زادت الدورات حتى وصلت إلى سبع لاستيعاب الإقبال، واستفاد منها نحو 272 مواطناً».

وقال: «تضمّنت الدورات موضوعات القيادة والتحفيز واستراتيجيات التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين، ومهارات التعامل الإيجابي مع مختلف الشخصيات، إضافة إلى ورش لمهارات كشف الكذب وخفايا لغة الجسد».

والبستكي يعمل مديراً لإدارة السعادة والتسويق في إحدى مؤسسات الدولة، ويحمل درجة البكالوريوس بمجال العلوم في البرمجة ونظم المعلومات من جامعة دبي، واجتاز درجة الماجستير في مجال إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الكندية في دبي، وحالياً في المراحل الأخيرة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة دبي في مجال إدارة الأعمال.