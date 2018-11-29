جنودنا في اليمن: تضحيات إخواننا الشهداء تزيدنا وحدة وصلابة

المصدر: الحديدة - وام

أكد جنودنا المرابطون في ميادين الشرف والفداء على أرض اليمن، اعتزازهم بشرف الجندية، والدفاع عن قضايا الوطن بالسير على خُطى إخوانهم شهداء الإمارات الأبرار، الذين سطروا بتضحياتهم الطاهرة ودمائهم الزكية أروع آيات الفداء وإنكار الذات، في سبيل إغاثة الشقيق في محنته، مؤكدين أن تضحيات إخوانهم الشهداء لن تزيدهم إلا وحدة وصلابة.

وقال سيف حميد: «في يوم الشهيد نجدّد العهد لشهداء الإمارات الأبطال، بأن نكون كما يريدنا وطننا في كل وقت، جنده الأوفياء، مخلصين لعلم الوطن، ومحملين بقيم الشهداء ومآثرهم وسيرهم العطرة، وأن نورث الأجيال ما تركوه لنا من أمانة مشرّفة، ومواقف هي الكرامة والشموخ بعينها، لتنهل منها الأجيال أبد الدهر العبر والحكم».

وأكد عبدالله علي، أن «شهداءنا الأبطال جعلوا من دمائهم الطاهرة مداداً لكتابة أنصع صفحات التاريخ مجداً وعزة وفخراً، فهم في المقدمة في ساحات الوغى وصنّاع البطولات».

وقال أحمد خلفان: «بيّن شهداؤنا الأبرار بإقدامهم وتضحياتهم، دون أن يهابوا الموت، أن صفحات التاريخ الناصعة يصنعها رجال آمنوا بربهم وبحبهم لوطنهم ولمبادئه، وها هي مسيرة الوطن الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تسير وقيادتنا الحكيمة على النهج ذاته».

ووجّه جاسم عبدالرحمن، تحية إجلال وإكبار إلى أسر وذوي الشهداء، الذين مدّوا أبناءهم بالثبات والعزيمة.. قائلاً: «في يوم الشهيد تنحني الهامات فخراً واعتزازاً بشهداء الوطن، الذين كانوا على العهد والوعد، حيث قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً لرفعة و طنهم».

وأكد راشد حبيب، أن «الوفاء لشهداء الوطن الأبرار، نابع من ثوابتنا وقيمنا وأسس وقيم قواتنا المسلحة الباسلة».

وقال هيثم أحمد: «في يوم الشهيد نستذكر كوكبة من أبناء الوطن باتوا وسام فخر على صدورنا».