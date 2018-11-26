«التوطين» تدعو المنشآت إلى اتخاذ إجراءات وقائية في الأحوال الجوية الطارئة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنشآت إلى اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان سلامة العاملين لديها خلال رحلتهم اليومية من وإلى مقار عملهم، خلال الأحوال الجوية الماطرة أو الأيام التي يتشكل فيها الضباب الكثيف، أو ما شابه ذلك من الظروف الجوية الطارئة.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، تضمّن مجموعة من الإرشادات في إطار التأكيد على حرص الدولة على توفير ضمانات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية للعمال.

وتشمل الإرشادات ضرورة مراعاة وضع الآليات والضوابط والإجراءات الداخلية، التي تضمن المحافظة على صحة العاملين وسلامتهم، خصوصاً في الظروف الجوية غير العادية، أثناء قدومهم لمقار عملهم، مع إمكان مراعاة أسباب تأخيرهم عن مواعيد عملهم في تلك الظروف.

كما تشمل توعية المنشآت العاملين لديها بشأن مبادئ السلامة المرورية على الطرق، وحثهم على أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم في رحلة الذهاب والإياب إلى أماكن العمل، ومطالبتهم بعدم تعريض حياتهم للخطر، فضلاً عن توفير درجة عالية من المرونة بشأن تطبيق مواعيد العمل.

«الوزارة» دعت المنشآت إلى توفير درجة عالية من المرونة بشأن تطبيق مواعيد العمل.