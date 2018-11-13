شرطة أبوظبي تطلق أوبريت «عيال زايد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة أوبريت «عيال زايد»، ضمن مبادرات عام زايد 2018، وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 47، ويركز الأوبريت على إبراز قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، «طيب الله ثراه»، لدى الأجيال.

وأكد مدير قطاع المالية والخدمات، اللواء سعيد سيف النعيمي، حرص قطاع المالية والخدمات على التعريف بالقيم الأصيلة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».

وأوضح أن زايد الخير يمثل صاحب اللحظة الفارقة في حياة المنطقة، التي شهدت تأسيس الاتحاد، وقيام الدولة الفتية، والمعرفة والعلم والإرادة، وغير ذلك من مقومات البناء السليم للدولة العصرية المتحضرة المتقدمة، مشيراً إلى الأهداف السامية التي يسعى إليها الأوبريت في ترسيخ قيم الحكمة والاحترام وبناء الإنسان.