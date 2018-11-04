«خليفة سات» يلتـقط أولى الصور

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفاد نائب مدير مشروع «خليفة سات»، مسؤول المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، المهندس عدنان الريس، بأن القمر الاصطناعي «خليفة سات» التقط مجموعة كبيرة من الصور، من بينها صورة جزيرة النخلة، إضافة إلى أماكن أخرى سيعلن عنها لاحقاً، مضيفاً أن هذه المجموعة الأولى من الصور تمثل جزءاً من الاختبارات التي يجريها المركز للتأكد من كفاءة القمر وجودة صوره ودقتها.

وذكر أن المركز حدد عدداً من المواقع داخل الدولة وخارجها، قبل إطلاق القمر، ليلتقط لها أولى صوره، مضيفاً أن المركز سيمد جهات حكومية وخاصة داخل الدولة بصور «خليفة سات»، كما سيمد جهات خارجية بالصور، منها المنظمة العالمية لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية التي تزود الدول بالصور والمعلومات المطلوبة عن الكوارث لتحديد مدى الدمار الناتج عنها.

وأوضح أن المحطة الأرضية في المركز تلقت إشارات أولى من «خليفة سات»، بعد مرور أيام على إطلاقه من القاعدة اليابانية، تشمل معلومات عن حالة القمر ومداره وارتفاعه، وعن الأنظمة الكهربائية فيه، وطريقة عمل البطاريات والألواح الشمسية وطريقة شحنها، مضيفاً أن الإشارات توضح أن الأجهزة والأنظمة بالقمر تعمل بالشكل المطلوب.