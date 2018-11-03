محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان فريق مهندسي " خليفة سات"

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى قصر زعبيل فى دبي ظهر اليوم فريق المهندسين الذين شاركوا فى بناء واطلاق القمر الاصطناعي خليفة سات .

وهنأ سموهما شباب الوطن على انجازهم العلمي الكبير الذى وصفه سموهما بانه مبعث فخر واعتزاز لقيادتهم وشعبهم ولاهليهم وامتهم العربية .

واعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادتهما واعتزازهما بالعقول والسواعد الوطنية التي شاركت فى هذا الانجاز العلمي الانساني الرائع والذى اسهم فى وضع دولة الامارات فى موقع متقدم على خارطة الدول المتقدمة .

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

كما حضره وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي ووزيرة دولة سارة بنت يوسف الأميري ورئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة محمد عبدالله الجنيبي ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن محمد الشامسي ورئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالدولة حمد عبيد المنصوري ورئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية لتنظيم قطاع الاتصالات طلال حميد بالهول الفلاسي ومدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء يوسف حمد الشيباني، والمدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان.