خريطة تفاعلية توضّح المناطق المتأثرة بالأمطار والتقلّبات الجوية المتوقّعة على الدولة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الدولة تقلبات جوية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، موضحاً أن المنطقة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب.

وأفاد المركز بأن هذا المنخفض يعمل على تدفق كميات كبيرة من السحب من شمال ووسط المملكة العربية السعودية في اتجاه الدولة على فترات، لافتاً إلى أن السحب الركامية الممطرة تبدأ بالتكوّن اعتباراً من يوم السبت، خاصة على شرق وشمال الدولة، ثم تتطور السحب الممطرة يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء على مناطق متفرقة تبدأ على غرب وسواحل الدولة، ثم تمتد على المناطق الداخلية.

وذكر أنه من المتوقع أن تخف الحالة وتقل السحب تدريجياً من مساء يوم الأربعاء على أغلب مناطق الدولة، فيما تنشط الرياح مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة، بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً في المناطق المكشوفة.

وأشار المركز إلى أن البحر يضطرب في الخليج العربي وبحر عمان أحياناً مع وجود السحب الركامية، مناشداً قائدي المركبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.

كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه في الأماكن القريبة من المرتفعات، ونصح أيضاً بأخذ الحيطة عند ارتياد البحر بسبب اضطرابه أحيانا في الخليج العربي وفي بحر عمان.