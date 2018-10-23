إماراتي يفوز بالمركز الثالث في مسابقة موسكو للقرآن «دورة زايد الخير»

المصدر: موسكو - وام

حقّق المتسابق الإماراتي، وليد حمد المرزوقي، المركز الثالث في «مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم» في دورتها التاسعة عشرة «دورة زايد الخير»، التي اختتمت، أول من أمس، وسط حضور رسمي وشعبي، وبمشاركة أكثر من 30 دولة وجالية إسلامية حول العالم.

وتضمّن حفل الختام، الذي أقيم في الصالة الرئيسة للاحتفالات في العاصمة الروسية موسكو، العديد من الفقرات، منها افتتاح معرض «فروع جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم»، فيما كرّم نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وفد الجائزة، الدكتور سعيد عبدالله حارب، رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، رئيس جائزة موسكو الدولية للقرآن الكريم، فضيلة الشيخ راوي عين الدين، ونائبه الأول الدكتور روشان عباسوف، حيث تقدم نيابة عن الوفد بالشكر والتقدير للحفاوة وكرم الضيافة التي حظي بها الوفد طيلة فترة إقامته في العاصمة الروسية موسكو.

وأسهمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في رعاية المسابقة ضمن مبادراتها بمناسبة احتفالات الدولة بـ«عام زايد»، وتم تنظيمها تحت شعار «دورة زايد الخير»، بحضور وفد من الجائزة برئاسة الدكتور سعيد عبدالله حارب، وعضوية عضو اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وحدة العلاقات العامة، المهندس سامي عبدالله قرقاش، وعضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام، أحمد الزاهد، ونائب رئيس وحدة العلاقات العامة، خالد المرزوقي، وعضو لجنة التحكيم الدولية للمسابقة، الشيخ علي حسن آل علي.