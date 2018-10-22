«الطوارئ والأزمات» تبحث آليات التعامل مع التقلبات الجوية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورشة عمل تنسيقية مع الشركاء الرئيسين، بهدف رفع الجاهزية والاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية والأحوال الجوية غير المستقرة، التي غالباً ما تكون في فترة الشتاء، وما ينتج عنها من حوادث تحتاج إلى التعامل معها من قبل الجهات ذات الاختصاص. وتناولت الورشة التي حضرها عدد من الشركاء الاستراتيجيين توضيح آلية عمل فريق الطوارئ وفق مستويات القيادة والسيطرة أثناء إدارة الطارئ على المستوى الوطني، ومراحل وآلية إدارة الطارئ، ونظام الاستجابة الوطني، وآلية تفعيل الخطط الوطنية، وأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة في تقديم الدعم والإسناد في حالات التقلبات الجوية غير المستقرة، بهدف منع حدوثها أو التخفيف من آثارها.

وتطرقت إلى أهمية جاهزية فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في جميع إمارات الدولة.

إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، خصوصاً شرقاً، وقد تتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.