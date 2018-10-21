محطة جديدة لرصد جودة الهواء في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشّن وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، محطة رصد جودة الهواء المحيط ‏في مبنى ديوان الوزارة في دبي، بالشراكة مع شركة «بي دي إتش» الشرق الأوسط.

وقال الزيودي إن إنشاء وتشغيل المحطة الجديدة يأتي ضمن استراتيجية «الوزارة»، واستكمالاً لجهودها المبذولة في رصد ومتابعة حالة الهواء للارتقاء بمستواها، تحقيقاً لأهداف رؤية الإمارات 2021، التي وضعت جودة الهواء كواحدة من الأولويات الوطنية الرئيسة للبيئة المستدامة والبنية التحتية، حيث تم تضمين مؤشر نسبة جودة الهواء من بين 52 مؤشر أداء وطني رئيس.

وأضاف: «التزاماً بتحقيق أهداف الأجندة الوطنية، التي تستهدف رفع معدل جودة الهواء من مستواه الحالي إلى 90% بحلول عام 2021، تعمل (الوزارة) عبر اتجاهات عدة، منها تطوير وزيادة عمليات الرصد، وخلال السنوات الـ10 الأخيرة تمت زيادة عدد محطات الرصد الموزعة على مناطق الدولة كافة، من 22 محطة في 2007، إلى 41 محطة في 2018، تضاف إليها المحطة الجديدة في مبنى الوزارة في دبي».

وأشار الزيودي إلى أن جهود «الوزارة» في رصد مستوى جودة الهواء لا تقف عند إنشاء محطات جديدة، وإنما تشمل توظيف أحدث التقنيات.

وجهزت «الوزارة» المحطة الجديدة بستة أجهزة رصد لمختلف الملوثات، منها أكاسيد النيتروجين، وأكاسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، والأوزون الأرضي، والمواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 10 ميكرون، و2.5 ميكرون، بالإضافة إلى متغيرات الأرصاد الجوية كالرطوبة وسرعة واتجاه الرياح، ودرجة الحرارة.