رئيس الدولة يعدّل مرسوم إنشاء «المنافذ والحدود»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

ونص المرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على تعديل نصوص المواد (6 و11 و12) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011.

ووفقاً للمرسوم، تضاف مادة تحمل الرقم (8) إلى المرسوم، ويكون نصها على النحو الآتي: «يختص نائب رئيس الهيئة بمتابعة تنفيذ القوانين والقرارات والسياسات والخطط والبرامج المتعلقة بعمل الهيئة، ووضع آليات العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وإبداء الرأي بشأن الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية المقترح رفعها لرئيس الهيئة، وعرض مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي على رئيس الهيئة للاعتماد، واقتراح آلية التعامل بين الهيئة والجهات الاتحادية والمحلية ورفعها لرئيس الهيئة، وأية اختصاصات أخرى يكلف بها من مستشار الأمن الوطني أو رئيس الهيئة».

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم (139) لسنة 2018 بشأن تعيين خلدون خليفة المبارك مبعوثاً خاصاً لرئيس الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، ونشر المرسوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً بتعيين المهندس أحمد محمد شريف علي محمد الخوري مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بدرجة وكيل وزارة.