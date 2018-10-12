«وورلد سنترال» تنضم إلى بطاقة «إسعاد»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي وورلد سنترال، بهدف تزويد موظفي المؤسسة ببطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها، وتحصر وتجمع فيها كل العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين.

ووقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، العميد علي عتيق بن لاحج، وعن مؤسسة دبي وورلد سنترال، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في المؤسسة، محسن أحمد العوضي.

وتتيح المذكرة انضمام موظفي مؤسسة دبي وورلد سنترال إلى برنامج «إسعاد» في شرطة دبي، حيث ستزود شرطة دبي موظفي المؤسسة ببطاقة إسعاد، وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية، لمنح موظفي المؤسسة المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

كما تهدف إلى تعزيز دور الشراكة البناءة في إطار إيجاد مبادرات ومشروعات مجتمعية خلاقة بين الطرفين، وتنص على قيام شرطة دبي بنشر المعرفة الشرطية وتزويد وورلد سنترال بالنشرات والملصقات والكتيبات التي تدعم تحقيق أهدافها.

وتنصّ المذكرة على دعم وورلد سنترال لشرطة دبي للمشاركة في المناسبات الخاصة والمعارض المتخصصة، ودعم البرامج التوعوية والحملات والمبادرات.