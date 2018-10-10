شرطة عجمان تدشن خدمة السوبرماركت الذكي لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية

المصدر: الإمارات اليوم – عجمان

دشنت القيادة العامة لشرطة عجمان، السوبرماركت الإلكتروني الذكي لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، وذلك بحضور اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بحضور مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية العميد مبارك خلفان الرزي.

وأوضح قائد عام شرطة عجمان أن المؤسسة العقابية والاصلاحية قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للشرطة إن إطلاق خدمة السوبر ماركت الذكي يأتي بهدف بيع المواد الغذائية للنزلاء بأسرع وقت ممكن وأقل جهد للعاملين، وذلك من خلال تركيب أجهزة لوحية إلكترونية عند كل عنبر بالمؤسسة ليتمكن النزلاء من طلب احتياجاتهم من السوبر ماركت وفق البرنامج الخاص بالخدمة والتي تصل مباشرة إلى موظف السوبر ماركت لتجهيز طلبات النزلاء ، من خلال التعرف على بطاقة النزيل والرقم السري الذي تم إدخاله.

وأضاف أن الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها شرطة عجمان لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية لاتقتصر فقط على توفير بيع المواد الغذائية للنزيل بل تشمل أيضاً استلام أمانات النزلاء، وبرنامج الاتصالات، وتقديم خدمة للمتعاملين لاستلام وايداع الأمانات للنزلاء لمرة واحدة لكل نزيل.

من جانبه ذكر مدير المؤسسة العقابية والإصاحية بشرطة عجمان أن خدمة السوبرماركت الذكي ستعمل على تبسيط إجراءات العمل، والوقت المستغرق لتقديم الخدمة، والتخلص من جميع الأوراق النقدية (الكوبونات) لدى النزلاء، مما سيساهم في تقليل وترشيد طباعة الكوبونات والتي تكلف المؤسسة مبالغ طائلة تقدر بـــ( 45000 ) درهما سنوياً، بالإضافة إلى التخلص من كشوفات طلبات النزلاء الورقية.