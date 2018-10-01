"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 341 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

المصدر: دبي - وام

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 341 مواطنا من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 258 مليون درهم وذلك ضمن 800 قرار دعم سكني سيتم الإعلان عنهم أسبوعيا حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

يأتي هذا الاعتماد تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي حرص قيادة الدولة الرشيدة على استقرار الأسرة المواطنة من خلال دعم مقومات التلاحم والتماسك بين أفراد المجتمع والذي يعتبر المسكن لبنته الأساسية .. لافتا إلى أن هذا الحرص يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين من خلال الدعم السكني وتوفير أحياء سكنية مستدامة متكاملة المرافق .

وأوضح أن الإعلان عن 800 قرار دعم سكني للمواطنين خلال الشهر الجاري يأتي تزامنا مع " اليوم العالمي للإسكان" وانسجاما مع توجيهات قيادة الدولة واهتمامها البالغ باستقرار وسعادة الأسرة المواطنة واستمرارا لنهج المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي حرص على تحقيق هذا الاستقرار عبر مشاريع إسكانية طموحة وفرت المسكن الملائم للمواطنين.

وأضاف النعيمي "إننا في" عام زايد "نواصل مسيرة العطاء التي رسخها زايد "رحمه الله"، والتي تأتي تأكيدا على الإهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين وزيادة عدد المستفيدين من الدعم السكني وتحقيق السعادة لأبناء هذا الوطن المعطاء ترسيخا للقيم التي انتهجها المغفور له الشيخ زايد وانتهجتها القيادة الرشيدة من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين عبر مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق".