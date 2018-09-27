استكمال تطوير «حدائق الحارات» و«الحديقة العامة» في مدينة زايد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة زايد، سيف سعيد المزروعي، أن بلدية الظفرة تعمل على استكمال مشروع حدائق الحارات في مدينة زايد، وتأهيل الألعاب في الحديقة العامة، من خلال تطويرها وتأهيلها وزيادة الألعاب، وتوفير أفضل الخدمات الترفيهية لخدمة سكان وزوار المنطقة.

وقال: «استكمالاً لحدائق الحارات، تم افتتاح حديقة بينونة الجديدة خلال العام الجاري، بكلفة تقدر بثلاثة ملايين درهم. وتنفذ البلدية أعمال تطوير الحديقة العامة من خلال إضافة خمسة مجمعات ألعاب جديدة، خصوصاً أن الحديقة تتميز بمساحة واسعة، تبلغ 21 هكتاراً، وتضم ألعاباً ميكانيكية متنوعة».

وأضاف أن «عدد حدائق الحارات بمدينة زايد يبلغ 12 حديقة، إضافة إلى الحديقة العامة»، لافتاً إلى حرص البلدية على إنشاء حدائق حضرية، سواء في الحارات أو الحدائق العامة، لما لذلك أهمية اجتماعية وبيئية واقتصادية.