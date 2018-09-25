«خيرية النعيمي» تدعم مجلس سيدات أعمال عجمان بسيارة

المصدر: عجمان ــ الإمارات اليوم

في إطار مبادراتها ضمن «عام زايد» قدمت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية سيارة جديدة إلى مجلس سيدات أعمال عجمان، ضمن مبادرة «سيارتي»، التي تهدف إلى دعم المشروعات الوطنية الرائدة والناهضة بالقطاع الاقتصادي، ذات الصلة بتمكين المرأة والحفاظ على استقرار الأسرة.

واستقبلت مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان والوفد المرافق لها، الدكتورة آمنة خليفة آل علي، وأعطتهم نبذة عن مبادرة «سيارتي»، التي تتمثل في شراء عدد من السيارات وتأمينها وتسجيلها، ثم تسليمها للسيدات، الأمر الذي يمكنهن من امتلاك سيارة شخصية، ويتيح لهن المحافظة على البنية الصالحة للأسرة، ويسهل عليهن التنقل بين أعمالهن وواجباتهن الأسرية.

وأضافت أن «هذا التبرع يأتي ضمن خطة عمل المؤسسة الهادفة إلى تحقيق شراكة كاملة مع مؤسسات المجتمع المدني في الإمارة، إضافة إلى سعي المؤسسة لتوفير كل المتطلبات من أجل دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز دور الأسرة في المجتمع، ولتترجم توجيهات قيادتنا في تمكين المجتمع المحلي».