655 ألف إجراء للموارد البشرية عبر «بياناتي» في 8 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تنفيذ 655 ألف إجراء للموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وذلك منذ بداية العام الجاري حتى بداية الشهر الجاري.

وأفادت مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة، شيماء العوضي، بأن معاملات وإجراءات الموارد البشرية التي نفذها موظفو الوزارات والجهات الاتحادية ومسؤولو إدارات الموارد البشرية إلكترونياً، تضمنت 557 ألف إجراء خدمة ذاتية، مضيفة، أن «موظفي الحكومة الاتحادية أجروا 38 ألف تحديث للبيانات الشخصية، و11 ألف إجراء لعرض وتحديث تفاصيل المؤهل العلمي».

وبينت العوضي أن 62 وزارة وجهة اتحادية تنضوي تحت مظلة نظام «بياناتي»، الذي أطلقته الهيئة رسمياً على مستوى الحكومة الاتحادية في عام 2012 بالتعاون مع وزارة المالية، لافتة إلى أن نظام «بياناتي» يساعد على أتمتة جميع إجراءات الموارد البشرية والأجور والرواتب في الوزارات والجهات الاتحادية منذ تعيين الموظف حتى تقاعده. كما أنه يرتقي بأداء الموارد البشرية، استناداً إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة للحكومة الاتحادية، تعكس واقعها، وتدعم متخذي القرار وتساعد على عمليات التخطيط.

وبينت أن نظام «بياناتي» يقدم العديد من الخدمات لموظفي الحكومة الاتحادية، إذ يضمن صرف رواتبهم من خلال نظام موحد، ويمكنهم من إتمام إجراءات الموارد البشرية من خلال بوابة الخدمة الذاتية المخصصة لكل موظف، ويسرع الموافقات الإلكترونية على بعض إجراءات الموارد البشرية.

وأشارت إلى أن الخدمة الذاتية تعد واحدة من أهم خدمات النظام، إذ تمكن موظفي الحكومة الاتحادية من إتمام ومتابعة إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً، ما من شأنه أن يسهم في تسهيل خدمات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، ويساعد إدارات الموارد البشرية في التركيز على برامج ومبادرات استراتيجية.

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وزارة وجهة اتحادية تنضوي تحت مظلة نظام «بياناتي».