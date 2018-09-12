مواقف أبوظبي مجانية في عطلة رأس السنة الهجرية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة النقل في إمارة أبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل عن مجانية تطبيق رسوم المواقف السطحية في الإمارة ومواعيد عمل مراكز خدمة المتعاملين، وذلك احتفاءً برأس السنة الهجرية، حيث تقرر أن تكون المواقف مجانية بدءاً من غد وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت المقبل.

وأكدت الدائرة ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من التاسعة مساءً حتى الثامنة صباحاً. وأفادت الدائرة بأن مراكز خدمة المتعاملين في أبوظبي ستغلق خلال فترة الإجازة أيضاً على أن يستأنف العمل يوم الأحد المقبل.