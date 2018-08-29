المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شعار

وضع أحد المستشفيات لافتة على طريق سريع في دبي كتب عليها شعار «نحن في انتظارك»، ما أثار حفيظة البعض، ممّن لا يتمنى زيارة المستشفيات، وقال سائقون إن الشعار غير موفّق رغم وجود صورة امرأة حامل إلى جانبه.

تصديق

يتطلب تصديق شهادات انتقال الطلبة في مجلس الشارقة للتعليم الوقوف بداية في طابور طويل أمام الاستقبال، ثم الذهاب بالمعاملة إلى «التدقيق»، ثم العودة إلى الاستقبال لأخذ رقم، ثم انتظار الدور للتصديق والدفع، ودعا مراجعون إلى اختصار تلك الإجراءات بكاونتر واحد.

صيانة

لاحظ قارئ أن وكالة إحدى شركات السيارات في أبوظبي، تبالغ في أسعار تغيير زيوت وفلاتر السيارات، وأنها تعتمد على بند في العقد يعطي وكالات السيارات الحق في إسقاط الضمان في حالة إجراء الصيانة خارجها.

مدارس

لاحظ أولياء أمور طلبة ممّن يراجعون المدارس الخاصة بكثرة هذه الأيام، لإتمام إجراءات التسجيل والتجديد والانتقال لأبنائهم، أن هناك فجوة كبيرة في تلك المدارس التي لاتزال تستخدم الأوراق بكثرة وتغرق في إجراءات روتينية طويلة، وبين الجهات الحكومية التي أكملت أتمتة جميع إجراءاتها.

بنك

استغرب متعامل مع بنك محلي التأخير في تسليمه رسالة براءة الذمة لأكثر من ثمانية أيام عمل، على الرغم من انقضاء المهلة المحددة لذلك، وبمراجعته البنك، أشار الموظف إلى أن لايزال عليه سداد مبلغ درهمين مستحقة على بطاقة الائتمان.

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