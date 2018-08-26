«أبوظبي للمعاشات»: استمارة نهاية الخدمة شرط لشراء المدة الاعتبارية

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكد صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد في أبوظبي، رفض طلبات شراء المدد الاعتبارية للمشتركين في الصندوق إذا كان الهدف من الشراء زيادة المعاش التقاعدي، لافتاً إلى أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية يجوز في حالات معينة فقط ووفقاً لعدد من الشروط، أهمها إرفاق استمارة نهاية الخدمة مع طلب الشراء.

وأفاد الصندوق بأنه يجوز استفسار المؤمّن عليه من الصندوق عن مدى أحقيته بشراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي، على ألّا يعد هذا الاستفسار موافقة مبدئية على شراء المدد، مشدداً على إلزامية أن يكون المشترك على رأس عمله وقت تقديم طلب الشراء.

وتُحسب المدة الاعتبارية عن طريق ضرب 26% من الراتب الخاضع للاشتراك وقت تقديم الطلب في إجمالي المدة المراد شراؤها، فيما يتوقف الحصول على الموافقة النهائية على شراء مدة الخدمة الاعتبارية على استيفاء كل الشروط المحددة، وسداد مبلغ الشراء قبل السير في إجراءات معاملة التقاعد.

وتفصيلاً، أفاد صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد في أبوظبي، بأنه لا يجوز شراء مدة خدمة اعتبارية بغرض زيادة المعاش التقاعدي، لافتاً إلى أن الموافقة على شراء المدة الاعتبارية تتم في حالات معينة، أبرزها أن يكون شراء الخدمة لغايات استحقاق المعاش التقاعدي، وليس لغايات زيادة المعاش.

وشدد الصندوق رداً على أسئلة وجّهها مواطنون من المؤمّن عليهم، على صفحته الرسمية في «تويتر»، على أن طلبات شراء المدد تتم الموافقة النهائية عليها بعد تسلّم استمارة نهاية الخدمة.

وحدد الصندوق شروطاً لشراء المدة الاعتبارية لمن أتم سن الـ50 عاماً للذكور، و40 عاماً للإناث، تتمثل في استيفاء السن المحددة عند التقدم بطلب الشراء، وألا يقل إجمالي المدة المضمومة والحالية عن 20 سنة خدمة، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب الشراء ضمن معاملة نهاية الخدمة.

وبحسب الشروط يجب ألا تتجاوز المدة الاعتبارية المطلوب شراؤها خمس سنوات، والتي بموجبها يكون المؤمن عليه مستحقاً للمعاش التقاعدي عن 25 سنة خدمة، وألا تكون هناك مدد سابقة تم صرف مكافآتها ولم يتم طلب ضمها سابقاً.

وفي ما يتعلق بالشروط الخاصة بشراء مدة اعتبارية لمن أكمل 60 عاماً للذكور و55 عاماً للإناث، حدد الصندوق شروطاً، هي: استيفاء السن المحددة للذكور والإناث عند التقدم بطلب الشراء، وألا يقل إجمالي المدة الفعلية للاشتراك عن خمس سنوات ولا يزيد على 10 سنوات، ويجب على مقدم الطلب أن يسدد كلفة الشراء المطالب بها لشراء المدة الاعتبارية دفعة واحدة، وتكون جميع الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليه (المتقدم بطلب الشراء) تم أداؤها للصندوق عن كامل مدة الخدمة الحالية والمدد السابقة.

وذكر الصندوق أنه يجوز للمؤمن عليه الاستفسار من الصندوق عن مدى أحقيته بشراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي، على أن يكون على رأس عمله وقت تقديم الطلب، ولا يعتبر رد الصندوق نهائياً حتى يتم استلام استمارة نهاية الخدمة.

وأوضح أن الاستفسار عن مدى أحقية الشراء لا يعد موافقة نهائية على الشراء، إذ قد لا تتوافر للمؤمن عليه شروط استحقاق شراء المدة المكملة للاستحقاق في حال تم استلام استمارة نهاية خدمة مدون بها بيانات مغايرة لما تم توفيره مسبقاً.

ويتوجب على الراغب في شراء المدة تقديم الطلب ضمن معاملة نهاية الخدمة، وألا تتجاوز المدة الاعتبارية المطلوب شراؤها خمس سنوات، والتي بموجبها يكون مستحقاً للمعاش التقاعدي عن 15 سنة خدمة.

الاشتراكات الشهرية

أكد صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد في أبوظبي، ضرورة أن تكون جميع الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليه (المتقدم بطلب الشراء) تم أداؤها للصندوق عن كامل مدة الخدمة الحالية والمدد السابقة، وضرورة ألا تنطبق على المؤمن عليه أي شروط من شروط استحقاق المعاش التقاعدي الأخرى المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 2 لسنة 2000.