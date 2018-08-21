حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الشيخ زايد

المصدر: أم القيوين - وام

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم بمسجد الشيخ زايد في مدينة أم القيوين.

وأدى الصلاة الى جانب سموه .. سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين والشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا الخيرية والانسانية والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية وعدد من الشيوخ ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية بأم القيوين .

وأم المصلين الشيخ سلطان المرزوقي الذي أوصاهم بتقوى الله حق التقوى ومراقبتة في السر والعلانية والعمل بما يحب ويرضي الله .. وقال إن هذا يوم عيد أغر سعيد يوم فرح وسرور وطاعة وحبور إن يوم عيد الأضحى المبارك أعظم الأيام عند الله تعالى فاشكروا الله عز وجل واعلموا رحمكم الله ان يومكم هذا يوم مبارك رفع الله قدرة واعلى ذكره وسماه يوم الحج الاكبر وجعله عيد للمسلمين " .

وأضاف فضيلته أنه فى هذا اليوم المبارك يتقرب المسلمون الى ربهم بذبح الأضاحى اتباعا لسنة الخليلين ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة السلام .. موضحا أن ما يميز أعياد المسلمين أنها تأتي بعد قربات وعبادات يفرح المؤمن فيها إن وفقه الله تعالى لحسن الطاعة ويسعد بالمغفرة التى وعد الله بها عباده المؤمنين فالعيد شكر .. سبحانه وتعالى على هذه النعمة.

ودعا الخطيب الله العلى القدير أن يحفظ ويحمى دولة الإمارات من كل مكروه وأن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لما فيه خدمة شعبهم وإسعاده وخدمة الإسلام والمسلمين.

وتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن يتغمد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بواسع رحمته ورضوانه وأن يرحم شهداء الوطن الذين قضوا دفاعا عن الحق .

وبعد الانتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك .. تبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولى عهد أم القيوين التهانى والتبريكات بهذه المناسبة مع الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين .