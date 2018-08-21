حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

المصدر: أم القيوين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه صباح اليوم وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وجموع المواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة.

كما تقبل التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين وكبار ضباط القيادة العامة لشرطة أم القيوين الذين قدموا التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة .. داعين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الامارات وشعبها بالخير والبركات فى ظل القيادة الرشيدة للدولة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والازدهار.

حضر الاستقبالات .. الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ احمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية ومدير الديوان الأميري ناصر سعيد التلاي، ومدير التشريفات راشد محمد أحمد وعدد من المسؤولين.