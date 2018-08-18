"الأرصاد": طقس حار ومغبر على بعض المناطق خلال عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك طقس حار بوجه عام ومغبر على بعض المناطق نهارا ورطب مائل للحرارة إلى معتدل ليلا وتظهر السحب شرقا وجنوبا ويحتمل أن تكون ركامية بعد الظهر خاصة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين.

وذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس اعتبارا من يوم غد "الأحد" حتى "الجمعة" المقبلة - ان الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط على بعض المناطق نهارا وتكون مثيرة للغبار أحيانا فيما تزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا على مناطق مختلفة من الدولة.

وتوقع المركز أن يكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا إلى متوسط .

وأوضح أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة - خلال هذه الفترة - تكون في السواحل والجزر " من 36 إلى 43 " وفي المناطق الداخلية " من 43 إلى 47 " والمناطق الجبلية " من 30 الى 35 " .

وبالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة في السواحل والجزر " من 28 إلى 33 " والمناطق الداخلية " من 26 إلى 32" والمناطق الجبلية "من 23 الى 30".