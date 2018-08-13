«بلديات أبوظبي» تعزّز منصتها الذكية بـ 5 خدمات رقمية جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عززت دائرة التخطيط العمراني والبلديات فضاءها الرقمي، من خلال إتاحة خمس خدمات رقمية جديدة عبر منصتها الذكية، وبذلك يكون المؤشر التصاعدي لمشروع التحول الرقمي قد حقق حتى الآن ومنذ انطلاقته في أبريل الماضي 44 خدمة رقمية في مختلف المجالات والخدمات.

ودعا مدير مركز الخدمات الحكومية في منطقة الظفرة سعيد سهيل المزروعي، الشركات والمؤسسات والأفراد إلى الشروع في التسجيل وفتح حساباتهم على منصة الخدمات الذكية «سمارت هب»، ليتمكنوا من الاستفادة من حزمة الخدمات الرقمية العديدة التي تتيحها الدائرة لمتعامليها، والتي تشهد تطوراً وتصاعداً مستمرين. وأكد أن الدائرة مستمرة وفقاً لخطة مدروسة في التحول الرقمي لخدماتها لتحسين الكفاءة التشغيلية.