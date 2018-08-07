«الإمارات للفضاء» تطلق مخيم المريخ الصيفي في أستراليا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت وكالة الإمارات للفضاء، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال رفع كفاءات الشباب، وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، من خلال برنامج «بالعلوم نفكر»، ومدرسة هاملتون للفضاء، مخيم المريخ الصيفي، الذي سيقام خلال الفترة بين الرابع والـ12 أغسطس في آديلايد بأستراليا، وذلك لزيادة اهتمام الطلبة بدراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال الممارسة والتجربة العملية. وسيغطي برنامج المخيم عدداً من الموضوعات والمفاهيم الخاصة بعلوم واستكشاف الفضاء، بما في ذلك توضيح اتساع الكون، وتحديات السفر إلى الفضاء، والمعرفة أكثر عن علم الفلك والغلاف الجوي، والبحث في آثار الجاذبية الصغرى، وفهم مبادئ علم صناعة الصواريخ الفضائية، من خلال بناء صواريخ نموذجية. كما سيتيح المخيم الفرصة للطلبة لتصميم وبناء المركبة الخاصة بالسير على سطح المريخ.