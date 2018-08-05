شركات تتنافس في «تكنولوجيا الحكومات العالمية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنافست 10 شركات هندية ناشئة متخصصة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المسابقة التأهيلية لجائزة تكنولوجيا الحكومات العالمية، ضمن سلسلة هاكاثون الحكومات التي تنظمها حكومة دولة الإمارات، والتي تعلن نتائجها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة فبراير 2019، وقد حققت شركة «تشينفريم» الفوز بالمسابقة.

وتهدف المسابقة إلى التعرف إلى الشركات الصاعدة الأكثر إلهاماً، وتمكين العقول الشابة للوصول إلى أفضل الحلول المبتكرة في مجال تطوير الخدمات الحكومية على مستوى العالم.

وشهد وزير دولة للذكاء الاصطناعي، عمر سلطان العلماء، جانباً من فعاليات سلسلة هاكاثون الحكومات في الهند، التي تنظم بالتعاون مع مؤسسة «إنفست إنديا».

وأكد مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن طليعة، أن حكومة الإمارات حريصة على توفير بيئة تشاركية مع شركات التكنولوجيا العالمية في القطاع الخاص، وتمكينها من طرح حلول تكنولوجية متطورة لتحديات الخدمات الحكومية.