«الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ينظم محاضرة «زايد والأمن القومي»

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مساء أول من أمس، محاضرة بعنوان: «زايد والأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة»، ألقاها الشيخ الدكتور ماجد عبدالله المعلا، رئيس قسم إدارة الحدث بإدارة الأزمات والكوارث بشرطة دبي، بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين، ونخبة من المثقفين والأكاديميين والإعلاميين والمهتمين.

وتناول الشيخ الدكتور ماجد عبدالله المعلا، خلال المحاضرة، ثلاثة محاور رئيسة، وقد حلل في المحور الأول مفهوم الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في ضوء نظرية العلاقات الدولية، وشرح في المحور الثاني دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس عناصر الأمن القومي لدولة الإمارات، بينما استعرض في المحور الأخير تهديدات الأمن القومي لدولة الإمارات.

وشرح المحاضر دور المغفور له الشيخ زايد، في وضع القيم والمصالح الأساسية للأمة، التي جمعها تحت راية واحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971، في ما يتعلق بأمنها القومي، من أجل استمرار وجود دولة الإمارات وحيويتها.

كما استعرض المحاضر التهديدات الداخلية والخارجية التي تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم رؤية شاملة لأمنها القومي وفق إطار حقل نظرية العلاقات الدولية، في ظل عدم وجود مراجعة افتراضية ونظرية لتحليل الأمن القومي لدولة الإمارات حتى الآن.

ومن بين التحديات أو التهديدات التي تطرق إليها المحاضر، التركيبة السكانية، والنمو السلبي للسكان الإماراتيين، وصراع الهويات، ونظام التعليم الخاص، واستعرض في هذا السياق بعض الأرقام التي تُظهر خلل التركيبة السكانية، كما عرض لإحصاءات الطلاب المواطنين وغير المواطنين في المدارس الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال العام الدراسي 2010/‏‏‏‏2011.

وتناول المحاضر كذلك تهديدات أخرى تواجهها دولة الإمارات، ومن بينها تنظيم «الإخوان المسلمين» وتنظيما «القاعدة» و«داعش» الإرهابيان، والخطر الإيراني، والهجمات الإلكترونية، والمتسللون إلى الدولة، إضافة إلى المشكلات البيئية، وهي تهديدات تمثل في مجملها مخاطر على القاعدة المادية لدولة الإمارات.

كما ألقى الشيخ الدكتور ماجد عبدالله المعلا مزيداً من الضوء على أنواع الهجمات الإلكترونية، التي من بينها الهجمات التي ينفذها قراصنة مجرمون، والهجمات التي تقوم بها بعض الحكومات في إطار حربها ضد حكومات أخرى.

وأكد الشيخ الدكتور ماجد عبدالله المعلا، أن التحديات التي يواجهها الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة لاتزال قوية، وركز على الحاجة الملحّة إلى تطوير المعرفة والوعي بتهديدات الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في العقد الثاني من القرن الـ21، الذي يشهد اضطرابات كبيرة وتغييرات شاملة في منطقة الشرق الأوسط.

• المحاضرة تطرّقت إلى الهجمات الإلكترونية من بعض الحكومات، في إطار حربها ضد حكومات أخرى.