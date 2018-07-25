ترقية 821 ضابطاً وضابط صف وفرداً في «إقامة دبي»

المصدر: دبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بترقية نحو 821 ضابطاً وضابط صف وفرداً، من مرتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اعتباراً من تاريخه.

ورفع المدير العام للإدارة، اللواء محمد أحمد المري، أسمى آيات الشكر والولاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما يولونه سموهم من اهتمام ورعاية لجميع منتسبي أجهزتنا العسكرية والأمنية والشرطية، حرصاً منهم على توفير سبل العيش الكريم لمنتسبي هذه الأجهزة الوطنية وعائلاتهم، على امتداد مساحة الوطن الغالي.

وثمن المري مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تأتي تقديراً لجهود وإخلاص هؤلاء الضباط والأفراد من منتسبي الإدارة في عملهم، وتحفيزهم على مواصلة العمل الجاد والإبداع والتميز من أجل خدمة الناس، وتقديم أرقى الخدمات وأجودها للمتعاملين مع الإدارة من مواطنين ومقيمين، ومن أجل الحفاظ على سمعة دولتنا العزيزة ومكانتها المرموقة على مختلف الصعد، وفي شتى المجالات.

كما توجه مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على ما يوليه سموه لكوادر وموظفي أجهزة وزارة الداخلية وإداراتها من رعاية ومتابعة دؤوبة، كي يظلوا ساهرين على أمن وسلامة مجتمع الإمارات، وحماية مكتسبات دولتنا الوطنية ومنجزاتها الحضارية والإنسانية. وهنأ في ختام تصريحاته، المشمولين بمكرمة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعاهم وزملاءهم إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء والولاء لهذا الوطن العزيز، وقيادته المعطاءة.