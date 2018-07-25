«شرطة أبوظبي» تطلق «شارة زايد»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي «شارة عام زايد»، التي ستُمنح لكل منتسبيها في إطار عام زايد 2018.

وأفاد قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء محمد خلفان الرميثي، بأن شارة عام زايد تأتي تجسيداً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العطرة ودوره في إرساء الأمن بمفهومه الشامل، الذي نجني ثماره اليوم في كل جوانب الحياة، بوصفه رمزاً للوطنية وحب الوطن، وتخليد إرثه العريق عبر مشروعات ومبادرات تتوافق مع رؤيته وحكمته الراسخة.

وأضاف: «إننا نستلهم من قيم وإنجازات زايد الخير والحكمة، والرؤية السديدة بوصفه قائداً عالمياً، وتعريف الأجيال بإرثه العريق، وتشجيعها على تحقيق رؤيته في التسامح والسلام».