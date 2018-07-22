دعوة لأصحاب المعاشات المؤجل صرفها لتحديث بياناتهم

المصدر: أبوظبي - وام

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب المعاشات المؤجل صرفها لبلوغ السن القانونية المؤهلة لاستحقاق صرف المعاش التقاعدي في حالة الاستقالة إلى تحديث بياناتهم قبل شهر على الأقل من بلوغ هذه السن، بحيث يتسنى للهيئة إنجاز إجراءات الصرف في الوقت المحدد.

وذكرت أن القانون يشترط للحصول على المعاش التقاعدي في حالة الاستقالة الطوعية قضاء المؤمن عليه 20 سنة في الخدمة، ولغاية صرف هذا المعاش يُشترط أن يكون سن المتقاعد 50 عاماً، وفي حال عدم استيفاء شرط السن يتم ربط المعاش حتى بلوغ هذه السن، بحيث يصرف المعاش لأول مرة عند بلوغها بعد تحديث بياناته لدى الهيئة. ودعت الهيئة المعنيين إلى زيارة أحد مراكزها لإجراء التحديث، والذي يتطلب صورة من بطاقة الهوية، وشهادة حساب بنكي برقم آيبان (IBAN)، ليتم البدء في متابعة إجراءات الصرف.