«دبي الذكية» تستعرض مستجدات استخدام تطبيقات «بلوك تشين»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

ضمن سعيها لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للبلوك تشين، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عقدت دبي الذكية، على مدار يومين متواصلين، سلسلة من ورش العمل لمناقشة أهم تطورات حالات الاستخدام لتطبيقات البلوك تشين في عدد من الجهات الحكومية الحيوية بإمارة دبي. وتم خلال ورش العمل التي أقيمت في مقر دبي الذكية بحي دبي للتصميم، استعراض 14 حالة استخدام لتقنية البلوك تشين، التي يجري تطبيقها في 12 جهة حكومية.

• 14 حالة تستخدم تقنية «بلوك تشين» التي يجري تطبيقها في 12 جهة حكومية.

وتهدف ورش العمل إلى استعراض بعض حالات الاستخدام التي يجري تطبيقها في هذه الجهات، وذلك لتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب المتميزة في هذا المجال، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه تنفيذها، وبحث سبل معالجتها، إضافة إلى بحث فرص توسيع نطاق شبكة البلوك تشين بكفاءة أفضل.

وقالت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «يأتي تنظيم هذه الورش في سياق تعزيز التعاون والأهداف المشتركة بين دبي الذكية وشركائها الاستراتيجيين من القطاع الحكومي، لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للبلوك تشين، حيث حققنا تقدماً كبيراً في تطبيق التقنية بدبي، خصوصاً في القطاعات الحيوية للإمارة، كالتعليم والصحة والنقل والسياحة، إلى جانب قطاعات الطاقة والعقارات والاقتصاد». وتم تحديد حالات استخدام مختلفة لتطبيقات البلوك تشين في إمارة دبي، وذلك ضمن مجالات تأجير وشراء العقار، وإدارة دورة حياة المركبات، إلى جانب الحصول على تراخيص تجارية، وترخيص المؤسسات الطبية والأطباء، والحصول على الوصفات الإلكترونية، إضافة إلى تسجيل وإدارة الطلاب في المدارس، وتسجيل المركبات الكهربائية.