صندوق الزكاة يتبرع بـ 180 ألف درهم لنزلاء المؤسسات العقابية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

تبرّع صندوق الزكاة بمبلغ 180 ألف درهم للنزلاء فئة المسلمين الجدد، وذلك في إطار مبادرات «عام زايد».

وتسلم الشيك مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، العميد علي الشمالي، من نائب المدير العام للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في أبوظبي، العميد حمد خميس الظاهري، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من وزارة الداخلية للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، لبحث سبل تعزيز أواصر العمل المُشترك بين الجانبين بما يعود بالنفع والفائدة على النزلاء.

وأشاد الشمالي خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي يقوم بها صندوق الزكاة في تقديم المساعدات المالية للمحتاجين بصفة عامة، ولنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بصفة خاصة.

وثمّن الظاهري الدور البارز لقيادة المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء وتقديم العون لهم.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح حول الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات العقابية للنزلاء وأسرهم في مجال المساعدات الإنسانية (العينية والمالية)، وفق الآلية والإجراءات المتبعة.