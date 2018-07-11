"دبي الإسلامي" يتبرع بـ5 ملايين درهم لـ"لمؤسسة النعيمي الخيرية"

المصدر: الامارات اليوم - عجمان

انطلاقاً من مبدأ التكافل والمسؤولية الاجتماعية التي تسهم في مساعدة الأسر المحتاجة، ورسم البسمة على وجوه الأيتام، استقبلت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد النعيمي الخيرية، السيد عبدالرزاق العبدالله نائب رئيس اول إدارة الخدمات المجتمعية في بنك دبي الإسلامي الذي سلم تبرعاً بقيمة 5 ملايين درهم لدعم المشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة بتوفير احتياجات الأسر المتعففة وذلك بمقر المؤسسة.

وأكدت الشيخة عزة النعيمي على صدق المشاعر والتفاعل الايجابي من بنك دبي الاسلامي الذي يعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة حميد النعيمي الخيرية الذين يمدون جسر متين بينهم وبين أفراد المجتمع من خلال الأعمال الإنسانية التي تستفيد منها الأسر المواطنة والمقيمة على أرض دولة الإمارات، مشيرة إلى أن المؤسسة تهدف بمشاريعها الخيرية مساعدة الغارمين والغارمات ودعم الأسر المتعففة المستحقة والمساعدات المادية لرعاية المحتاجين.

ومن جانبه أكد السيد عبدالرزاق العبدالله نائب رئيس اول إدارة الخدمات المجتمعية في بنك دبي الإسلامي حرصهم على المشاركة في الأعمال الإنسانية على مستوى الدولة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية الداعمة لأفراد المجتمع من خلال المؤسسات الخيرية التى تعتبر القنوات الشرعية والمنوطة بتلبية متطلبات الأسر المتعففة بناءا على اجندة المشاريع والأهداف الخاصة بقاعدة البيانات المتوفرة لديها.

وفي نهاية اللقاء ثمنت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي دور بنك دبي الإسلامي في دعم المشاريع المختلفة بما يؤصل مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتلبية احتياجات المحتاجين من خلال المساعدة ونشر ثقافة التكافل المجتمعي في المجتمع.