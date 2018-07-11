الداخلية تنظم المعسكر الصيفي «المفكر الذكي» لأبناء المنتسبين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

افتتح رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا لمبادرات عام زايد، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، أمس، مبادرة «المفكر الذكي صيف 2018»، وهو معسكر صيفي يشارك فيه ما يقارب 350 من أبناء منتسبي ومنتسبات الوزارة، وتنظمه إدارة العلاقات العامة ضمن مبادرات «عام زايد» بالتعاون مع معهد التكنولوجيا التطبيقية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، ويستمر حتى 16 أغسطس المقبل.

وقال الخييلي إن الوزارة تحرص على توفير الرعاية خلال العطلة الصيفية لأبناء منتسبيها وإتاحة توثيق الروابط الأسرية والإنسانية بين مختلف شرائح الأبناء، مؤكداً أهمية تنظيم البرامج والأنشطة الصيفية التي تُعنى بالأطفال والشباب، وشغل أوقات فراغهم بما يعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى مجتمعهم.