الإمارات ومنظمة الصحة العالمية توقعان اتفاقية لإنشاء مركز عالمي للخدمات اللوجستية للطوارئ

وقعت دولة الإمارات اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لإنشاء مركز عالمي للخدمات اللوجستية للطوارئ.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، مما يعزز من شراكتهما الإستراتيجية طويلة الأمد، والدعم المستمر من دولة الإمارات للعمليات اللوجستية واستجابة منظمة الصحة على المستوى العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت منظمة الصحة العالمية اتفاقية تمويل مع دولة الإمارات بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد.

وقع الاتفاقيتين معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتور مايكل رايان نائب المدير العام والمدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية في أبوظبي.

وتتواجد منظمة الصحة العالمية في دولة الإمارات منذ عام 2015 من خلال إنشاء المكتب الإقليمي للمنظمة للشرق الأوسط في دبي والذي كان له دور فاعل في الاستجابة لحالات الطوارئ والعمليات الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد توسعت عمليات منظمة الصحة العالمية من المركز 10 أضعاف خلال السنوات الأخيرة، ليصبح مقرا للمنظمة في مجال اللوجستيات في حالات الطوارئ الصحية العالمية، مما يعكس البنية التحتية اللوجستية القوية الموجودة، والموقع الإستراتيجي لدولة الإمارات، والزيادة في الطلب على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية في جميع أنحاء العالم؛ وفي السنوات الأخيرة، زادت قيمة الإمدادات الصحية لمنظمة الصحة العالمية التي تمر عبر المركز بنسبة 400%، وذلك في إطار الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف مساهمة دولة الإمارات البالغة 3 ملايين دولار أمريكي لدعم عملية المنظمة في تشاد إلى تعزيز صحة اللاجئين السودانيين، وخاصة النساء والأطفال؛ وستمكن هذه المساهمة منظمة الصحة العالمية من مواصلة تعزيز الوصول إلى خدمات صحة الأم والطفل عالية الجودة بما في ذلك التطعيم والتغذية وتعزيز مرونة النظام الصحي المحلي في المحافظات المتضررة.

وصرحت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: ستواصل دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية معالجة التحديات الصحية الدولية وخدمة المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم.

وقالت معاليها: إن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتلبية الاحتياجات الإنسانية العالمية، وضمان استمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة في مناطق الصراع والمناطق المتضررة من الأزمات، بالشراكة مع الآخرين.

من جهته قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: إن دولة الإمارات شريك رئيسي وإستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية ولعبت دورا فاعلا في خدمة المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم، إن توقيع اتفاقية استضافة مركز منظمة الصحة العالمية للوجستيات في حالات الطوارئ الصحية العالمية يمثل إنجازا مهما يسلط الضوء على التزامنا المشترك بمعالجة التحديات الصحية العالمية.

وأضاف: يشكل مركز منظمة الصحة العالمية للوجستيات في حالات الطوارئ الصحية في دبي ركيزة أساسية للدعم اللوجستي للمنظمة للاستجابة في حالات الطوارئ، ونحن ممتنون أيضا للدعم المستمر لعمليات الاستجابة الإنسانية للمنظمة لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد.