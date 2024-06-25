«صحة دبي» تستشرف مستقبل الرعاية الصحية لـ 2030

أكد المدير العام لهيئة الصحة في دبي، عوض صغير الكتبي، أن دبي تعد واحدة من أسرع مدن العالم نمواً، وتمتلك منظومة متكاملة وشاملة وأكثر تقدماً للرعاية الصحية، وحزمة من المشروعات والمبادرات والبرامج التطويرية.

وقال خلال افتتاحه ورشة حول استشراف مستقبل الرعاية الصحية للعام 2030، إن التخطيط الاستراتيجي في الهيئة، وإن كان يقوم على التحليل الجيد للواقع والقراءة الدقيقة للمستقبل، فإنه يعتمد أيضاً على التفاعل المتواصل مع المجتمع، لدراسة احتياجاته المستقبلية بالشكل الأمثل، وعلى التفاعل مع نخب العلماء والخبراء والمتخصصين، والاطلاع على تجارب المؤسسات الصحية العالمية الناجحة، وتبادل الخبرات، وكل ذلك يمثل حزمة الأدوات التي تعتمد عليها الهيئة في عمليات التخطيط ورسم السياسات والتنفيذ.

وأكد الكتبي حرص هيئة الصحة في دبي على بناء العلاقات وتوثيق الشراكات مع المؤسسات الصحية الكبرى داخل الإمارات وخارجها، والاستفادة من الخبرات والكفاءات في مثل هذه اللقاءات وورش العمل التفاعلية التي تنظمها بشكل دوري ومستمر.

وتهدف الورشة إلى تعزيز مكانة الإمارة، وزيادة قدراتها التنافسية على الساحة الصحية الدولية والتخطيط لتلبية الاحتياجات المتنامية على الخدمات الصحية، وتوفيرها بجودة عالية تفوق توقعات جميع سكان دبي والزائرين والباحثين عن الرفاه الصحي من داخل الدولة وخارجها. شارك في الورشة عدد من قادة المؤسسات الصحية وصناع القرار والمخططين وراسمي السياسات والمتخصصين المحليين والدوليين.

وتضمنت الفعاليات عقد حلقات تفاعلية متكاملة من الأفكار المبتكرة التي ارتكزت على كيفية الارتقاء بمستوى وكفاءة منظومة الرعاية الصحية في دبي، بما يتناسب مع التحولات السريعة والمذهلة التي تشهدها الإمارة نحو المستقبل.