"الوطني الاتحادي" يحتفى بيوم الصحة العالمي

نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي اليوم في مقر الأمانة بدبي فعالية يوم الصحة العالمي بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي.

وتضمنت الفعالية التي شارك فيها موظفو الأمانة العامة، التوعية الصحية والغذائية، وفحوصات لقياس ضغط الدم ونسبة السكر والكولسترول، وقياس كتلة الجسم والوزن وهشاشة العظام وفحص العين والصحة الجلدية، كما شملت الفعالية التثقيف بصحة الفم والأسنان والتوعية بأضرار التدخين.