تحديث صلاحية فحص «كورونا» لزيارة المرضى المنومين في مستشفيات أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، تحديث تعليمات فحص «كوفيد-19» للعاملين في مجال الرعاية الصحية والزوار للمرضى المنومين، والمخالطين، وطالبت المنشآت الصحية في الإمارة بضرورة الالتزام بها.

وأشارت الدائرة في تعميم أصدرته إلى أنه في ظل تخفيف القيود والتدابير الخاصة بـ«كوفيد-19» وتعزيز التعافي من الجائحة، فقد تقرر تحديث تعليمات فحص «كوفيد-19»، حيث بات على العاملين في القطاع الصحي لإمارة أبوظبي الحاصلين على التطعيم أو المُعفين من التطعيم إجراء فحص PCR كل 30 يوماً، فيما بات غير الحاصلين على التطعيم ملزمين بإجراء فحص PCR كل سبعة أيام.

وألزمت التحديثات الجديدة الزائر المطعم أو المعفى من التطعيم، بإبراز نتيجة فحص سلبي لا تتجاوز مدته 30 يوماً، فيما يلتزم الزائر غير المطعم بإبراز نتيجة فحص سلبي لا تتجاوز مدته سبعة أيام، مع ضرورة التزام المخالطين ممن يعانون أعراضاً إجراء فحص PCR فوراً، فيما أوصت التحديثات المخالطين من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض وتشمل كبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة بإجراء الفحص بغض النظر عن الأعراض.

بات على العاملين في القطاع الصحي الحاصلين على التطعيم إجراء فحص PCR كل 30 يوماً.