«صحة دبي» تعزز حملاتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمدارس

أصدرت هيئة الصحة في دبي إرشادات خاصة بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ووجهت كل العيادات المدرسية في الإمارة بالعمل بها، ضمن خطتها لمكافحة الأمراض السارية والحد من انتشارها.

ووجهت الهيئة تعميماً إلى كل عيادات الصحة المدرسية في المدارس الخاصة بإمارة دبي والمهنيين الصحيين العاملين فيها ضمن نطاق اختصاص وصلاحيات هيئة الصحة، بهدف تعزيز تغطية التطعيم ضد شلل الأطفال، لغايات الحفاظ على الصحة العامة، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، بشأن تعزيز صحة الأطفال من خلال تطعيم جميع الأطفال بالجرعات المطلوبة لحمايتهم ووقايتهم من شلل الأطفال.

وأوصت الهيئة المهنيين الصحيين العاملين في المنشآت الصحية وتحديداً عيادات الصحة المدرسية بالعمل بتعزيز تغطية تطعيم شلل الأطفال من خلال الالتزام بخمسة إجراءات، تتمثل في التأكد من استكمال التلاميذ الملتحقين بالمدرسة لتطعيم شلل الأطفال عبر أخذ الجرعات المقررة في الدولة.

وأوضحت أن الجرعات المقررة من تطعيم شلل الأطفال هي أربع جرعات من لقاح شلل الأطفال المعطل، ويعطى عند عمر شهرين وأربعة أشهر وعند 18 شهراً وعند عمر خمس - ست سنوات، وثلاث جرعات من لقاح شلل الأطفال الفموي الثنائي التكافؤ عن عمر ستة أشهر و18 شهراً، وعند عمر خمس - ست سنوات، والتأكد من استكمال التلاميذ الجدد والمنقولين للمدرسة لتطعيم شلل الأطفال، والتأكد من حصول الطالب في سن خمس - ست سنوات على الجرعة الرابعة من اللقاح، والتأكد من أن سجلات التحصين للطلاب محدثة حسب متطلبات الدولة.

وأعلنت لجنة الطوارئ الدولية المعنية بشلل الأطفال أن انتشار شلل الأطفال لايزال يشكل خطراً دولياً، واستندت اللجنة إلى التقارير الوبائية التي أكدت على استمرار سراية الفيروس البري والفيروسات المشتقة من اللقاحات في كثير من الدول، مع ضعف إجراءات تعزيز التغطية باللقاحات الروتينية والحملات التكميلية في الدول المعنية، حيث تم رصد حالة إيجابية بشلل الأطفال بإحدى الدول المجاورة لفرد غير محصن باللقاح.