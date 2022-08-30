مختبر بلدية دبي يفحص عينات من الزيّ المدرسي

فحص مختبر بلدية دبي عينات من الزي المدرسي للتأكد من استيفائه المعايير المعتمدة، كما فحص 178 عينة حافظة طعام وقارورة مياه، جمعت من محال التجزئة ومتاجر الأقسام ومواقع البيع الإلكترونية. وتخطر البلدية المؤسسات ذات العلاقة في حال عدم مطابقة العينات التي تفحصها المعايير المعتمدة، إضافة لسحب العينات غير المطابقة قبل عرضها.

ونفذت البلدية ما يزيد على 500 حملة رقابية استباقية على المؤسسة التعليمية. وطالبتها بالتعاقد مع مؤسسات توريد الزي المدرسي الحاصلة على شهادات المطابقة أو الفحص لعينات الزي المدرسي.

وشملت الإجراءات الرقابية مطابقة المباني للمعايير، والتدقيق على منظومة التهوية والتكييف من خلال فحص مجرى ومرشحات الهواء للحدّ من العناصر الملوثة، إضافة لتنفيذ إجراءات الصيانة الدورية، مثل صيانة أنظمة التهوية والتكييف.

كما دققت على برك السباحة، للتأكد من الالتزام بوجود منقذ معتمد، مع توفر أعداد كافية من أطواق النجاة ومتطلبات الإسعافات الأولية.

ودققت على أنظمة المياه وضمان توافر تقارير تنظيف وتطهير الخزانات وشبكة التوزيع الداخلية والصيانة الوقائية للشبكة، مع توافر تقارير مخبرية معتمدة تثبت خلوها من الملوثات. وشملت الإجراءات الرقابية فحص 240 عينة مياه من الخزانات وبرك السباحة، إضافة إلى سحب عينات مياه الشرب من البرادات للتحقق من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة.

ووضعت البلدية خطة متكاملة للرقابة على الأغذية المتداولة في المؤسسات التعليمية، لضمان وصول أغذية ذات جودة عالية للطلبة من خلال المقاصف المدرسية.

واعتمدت بلدية دبي 1553 صنفاً غذائياً، وأصدرت التصاريح للشركات التي لديها أصناف معتمدة لتزويد المدارس بها، ويقدر عدد التصاريح التي يتم إصدارها سنوياً بـ200 تصريح.

كما تتحقق البلدية من أن المؤسسات التعليمية تقدم الأغذية المعتمدة فقط من الشركات المصرح لها. ويراقب المختصون في البلدية أماكن تداول الغذاء في المؤسسات التعليمية.

• 500 مؤسسة تعليمية نفذت عليها البلدية إجراءات رقابية استباقية.