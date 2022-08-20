"أبوظبي للصحة العامة" يطلق برنامج "صحي"

أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة برنامج "صحي" - المعروف سابقاً باسم "وقاية" - بهدف رفع الوعي بمكونات المأكولات الصحية وتعزيز خيارات الأطعمة المغذية بالإضافة الى تمكين البيئة المحيطة التي توفر خيارات غذائية صحية في جميع نواحي إمارة أبوظبي.

ويسعى البرنامج إلى تشجيع أفراد المجتمع على انتقاء خيارات غذائية صحية وتحسين عادات تناول الأطعمة تماشياً مع رؤية أبوظبي الرامية إلى ضمان حياة صحية لأفراد المجتمع من خلال رفع الوعي المجتمعي بأهمية دور الوعي الغذائي في خفض مخاطر الأمراض الناجمة عن العادات الغذائية وأنماط الحياة غير الصحية.

ويسعى برنامج "صحي" إلى مساعدة المستهلك باتخاذ قرارات صحية صحيحة عند شراء الغذاء والطعام من خلال شعار "صحي" الذي يساهم في توفير المعرفة الغذائية وتوفير المعلومات المهمة ذات العلاقة لتسهيل عملية القرار والشراء ولضمان وصول فوائد برنامج "صحي" على أوسع نطاق ممكن في المجتمع.

وتم تحديد ثلاثة برامج فرعية هي "صحي لقوائم الطعام الصحية" والذي يرفع شعار "صحي" على قوائم الطعام لتحديد الوجبات الصحية منخفضة الدهون والسكر والملح والتي تتميز بتوافر الألياف بمستويات عالية وبرنامج "صحي لعرض السعرات الحرارية على قوائم الطعام" والذي سيشير إلى عدد السعرات الحرارية لكل وجبة على قوائم الطعام و"برنامج صحي للبقالات والسوبرماركت الصحية" والذي يهدف الى ضمان توافر الخيارات الصحية وإعادة ترتيبها في محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت والبقالة والتطبيقات الرقمية وإعادة ترتيبها لإبرازها وجذب الانتباه لها.

وقال مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة مطر النعيمي "نحن في مركز أبوظبي للصحة العامة ملتزمون بإنجاز مهمتنا الأساسية وهي تحقيق سلامة وصحة أفراد مجتمع أبوظبي ولأهمية الدور الكبير الذي تلعبه الأغذية ومكوناتها في التأثير على مستويات الصحة العامة وما يمكن أن تقوم به التوعية المجتمعية في هذا المجال للحد من انتشار الأمراض المرتبطة بأنماط الحياة وجاءت فكرة إطلاق برنامج "صحي" الذي يتماشى مع هذه الرؤية التي تهدف إلى رفع وعي أفراد المجتمع وأصحاب المصلحة لضمان حصول أفراد المجتمع على الأطعمة المغذية وتحفيزهم للتوجه نحو الخيارات الغذائية الصحية بأسلوب تثقيفي".

ومن جهتها قالت المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة الدكتورة أمنيات الهاجري : "سيوفر برنامج "صحي" للمجتمع إمكانية اتخاذ قرارات أكثر وعياً واستنارة فيما يخص استهلاك الأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات ومن خلال آليات نشر برنامج "صحي" سنحرص على الوصول إلى جميع نقاط الاتصال بالمستهلكين لتشجيعهم على اتخاذ قرارات غذائية أفضل وذلك في إطار جهودنا التوعوية المتواصلة لحث أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية ومن بينها أنماط تناول الأغذية الصحية ولأهمية ذلك وتأثيره واسع الانتشار على صحة المجتمع فمن الضروري رفع الوعي العام تجاه اتباع انماط غذائية متوازنة".

وفي إطار تنفيذ برنامج "صحي" تم إنشاء عملية تصنيف شاملة لتحديد الأطعمة التي ستأخذ بعين الاعتبار العناصر والمعلومات الأساسية للمواد الغذائية حيث إن الأغذية المصنفة بشعار "صحي" تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون ونسبة أقل من السكر والملح ومحتوى عال من الألياف مقارنة بالأطعمة الأخرى من نفس النوع.

وستتمكن المنشآت الغذائية أيضًا من الاستفادة من برنامج التحليل الغذائي من خلال إدخال تفاصيل دقيقة تخص الأغذية الخاصة بهم على منصة رقمية ستقوم بدورها بمراجعة وتحليل القيمة الغذائية لما تقدمه المنشأة الغذائية من وجبات وأطباق وتحديد الأصناف التي تستوفي معايير برنامج "صحي".

كما ستحصل الجهات المشاركة على التوجيات الإرشادية وسلسلة من الدورات التدريبية لضمان التنفيذ الأمثل للبرنامج وبالتوازي مع ذلك سيتم نشر المعلومات والإرشادات حول اتخاذ خيارات غذائية أكثر صحة ضمن مجتمع أبوظبي.

ويأتي إطلاق برنامج "صحي" في وقت تتوسع فيه عالمياً ومحلياً دائرة انتشار الأمراض المرتبطة بالسمنة والعادات الغذائية غير الصحية وأنماط الحياة غير النشطة ويعد تثقيف وتشجيع أفراد المجتمع على اتخاذ قرارات غذائية متوازنة ومفيدة للصحة أمراً أساسياً لتعزيز صحة المجتمع وذلك بما يتماشى ورؤية مركز أبوظبي للصحة العامة لمجتمع صحي وآمن من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي فيما يخص الصحة الوقائية والصحة العامة.