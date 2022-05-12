«الطوارئ والأزمات» تسجل استقراراً في انخفاض إصابات «كورونا»

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة «كوفيد-19»، وأعلنت خلالها تسجيل استقرار في انخفاض أعداد الإصابات واستمرار وتيرة عدم تسجيل وفيات.

وأكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور طاهر البريك العامري، أن «دولة الإمارات حرصت، بجميع قطاعاتها، على المحافظة على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع والحد من انتشار جائحة (كوفيد-19)، ما نتج عنه استقرار في انخفاض أعداد الإصابات واستمرار وتيرة عدم تسجيل وفيات لفترة ملحوظة»، مشيراً إلى أن «هذا الاستقرار يعكس توجيهات القيادة التي أكدت تسخير الإمكانات والقدرات والموارد كافة، تأكيداً على أولوية صحة الإنسان وسلامته».

وقال العامري: «أثبتت دولة الإمارات نجاحها في إدارة الأزمة من خلال خطوات استباقية وخطط مدروسة بهدف الاحتواء والتقليل من التداعيات والحفاظ على المكتسبات، وقد تحقق هذا النجاح بسبب الانسجام الوطني بين جميع القطاعات على مستوى الدولة»، مشيراً إلى أن «هذا التناغم يأتي ضمن استراتيجية الدولة الحكيمة، التي تبنت التوازن المحكم بين قطاعاتها بهدف تحقيق التعافي المستدام».

وشدّد على أن جميع الجهات المعنية بإدارة جائحة «كوفيد-19» في الدولة لاتزال تعمل على المراجعة المستمرة للمعطيات واستمرار عمليات الرصد لقراءة المستجدات ودراسة سبل الحد من مخاطرها والوقاية منها بكل مرونة وشفافية، لافتاً إلى أن «هذا النهج هو العامل الأساسي الذي عزّز من ثقة المجتمع بجميع الإجراءات والقرارات المعلن عنها خلال العامين الماضيين».

وتابع العامري أن الاستجابة للأزمة لاتزال مستمرة، والرهان مستمر على استمرار التزام ووعي المجتمع لتبني ثقافة الحماية الذاتية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على المكتسبات، مؤكداً أن استمرار نجاح دولة الإمارات في التصدي للجائحة كان معتمداً على الدور المجتمعي بنسبة كبيرة، فقد كان المجتمع عاملاً بارزاً في تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة ومتابعة أهم القرارات والتوصيات وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأهاب بأفراد المجتمع الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة داخل الدولة وأثناء السفر والعطلات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والمعتمدة.‌‎

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