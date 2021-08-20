«صحة» تمنح الكوادر المواطنة فرصة قيادة العمليات المساندة

المصدر: الإمارات اليوم ■ أبوظبي

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، أنها تمنح الكوادر المواطنة فرصة قيادة العمليات المساندة، موضحة أن الكوادر الإدارية تؤدي دوراً مهماً إلى جانب الكوادر الطبية والفنية، لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى لأفراد المجتمع، ويقوم العاملون في إدارات خدمات الدعم والمساندة في المنشآت الصحية بتوفير متطلبات هذه المنشآت، خاصة المرتبط منها بالخدمات المقدمة للمرضى.

وأكدت أن من أبناء الإمارات الذين يحرصون على خدمة دولتهم، ويتفانون في العمل، المدير التنفيذي للخدمات المساندة في مستشفيات الظفرة، جابر علي المرر، الذي يشرف ويتابع جميع الأقسام المرتبطة بدائرة الخدمات المساندة، والإدارة اليومية للأنشطة التشغيلية لقسم الخدمات المساندة والخدمات العامة، عبر أكثر الوسائل اقتصاداً، وبطريقة فاعلة، في إطار السياسات والإجراءات المتبعة في شركة «صحة».

وأوضحت أن الخدمات المساندة تعدّ من الوظائف الحيوية في القطاع الصحي، وبمثابة الشريان للخدمات الطبية، حيث إنها مرتبطة بالخدمات المقدمة للمرضى بشكل مباشر، وتلعب الخدمات المساندة دوراً محورياً في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن المرر بدأ عمله في «صحة» بوظيفة منسق، ووضع نصب عينيه تطوير مهاراته القيادية، واكتساب الخبرات العملية والميدانية والتطوعية، وتنوّعت المهام التي شغلها، ومنها: ضابط إسكان، منسق الخدمات العامة، مدير الخدمات العامة، إلى أن تم تعيينه مديراً للخدمات المساندة في مستشفيات الظفرة.

وتابعت «صحة» أنها وفّرت له فرص التعلم المستمر والتدريب، واكتساب الخبرات، ما أهّله لتحقيق أفضل النتائج، خلال مسيرة عمله، وحصوله على جائزة أفضل مدير تنفيذي للخدمات المساندة على مستوى شركة «صحة»، كما وصفت بعض المشروعات التي أشرف عليها وأدارها بأنها مشروعات متميزة، تقوم على الأفكار الإبداعية.

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