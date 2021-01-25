«صحة أبوظبي» تعتمد 3 فحوص جديدة للكشف عن «كورونا»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، اعتماد ثلاثة أنواع فحص جديدة يمكن استخدامها لتشخيص حالات الإصابة بـ «كوفيد-19» في أقسام الطوارئ أو مراكز الرعاية العاجلة التابعة للمنشآت الصحية في الإمارة، ليبلغ بذلك عدد أنواع الاختبارات المعتمدة في الإمارة للكشف عن فيروس «كورونا» خمسة فحوص، مشيرة إلى أن الفحوص الجديدة تعتمد على سرعة الحصول على النتائج، وتوفر الوقت على الأطباء وتساعدهم على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن الرعاية الصحية الواجب تقديمها للمرضى.

وتفصيلاً، أوضحت الدائرة أنها اعتمدت ثلاثة فحوص جديدة تتضمن فحص «مولدات المضاد السريعة»، وفحص RT-LAMP، وفحص اللعاب الذي يمكن استخدامه في المنشآت الصحية للأطفال في حال تعذر إجراء مسحة الأنف، إضافة إلى فحص البوليميراز المتسلسل (PCR)، وفحص الليزر «DPI».

وأشارت الدائرة إلى أن فحص «مولدات المضاد السريعة» إجراء يتم عن طريق الحصول على مسحة من الأنف للكشف عن الأجسام المضادة التي ينتجها فيروس «كوفيد-19» في جسم المريض، والتي تكون موسومة بصبغة من الممكن قياس كميتها، وبالتالي تحديد الإصابة من عدمها في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة.

وأكدت أن فحص RT-LAMP الجيني يتميز بقدرته على الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس في وقت قصير جداً مقارنة بفحص الـPCR المتعارف عليه، حيث يتم الفحص عن طريق الحصول على مسحة من الأنف ليتم وضعها تحت ظروف متساوية الحرارة، ما يساعد في الحصول على النتائج في مدة زمنية قصيرة لا تتعدى ساعة واحدة فقط.

فيما يعتبر فحص اللعاب اختباراً يشخص فيروس «كوفيد-19» في نطاق محدد، ويستخدم للأطفال في حال تعذر إجراء مسحة الأنف، لتخفيف الأعباء على الأطفال الصغار وعائلاتهم أثناء اختبار مسحة الأنف، ويُعد فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل اللعابي، فحصاً حديثاً ودقيقاً تظهر نتائجه بصورة سريعة.

وقال وكيل الدائرة، الدكتور جمال محمد الكعبي، إن اعتماد الفحوص الجديدة لتشخيص فيروس «كوفيد-19»، في أقسام الطوارئ المنتشرة في الإمارة، جاء بناءً على التحديثات العالمية وآخر التطورات العلمية في الكشف عن الفيروس.

• فحص «مولدات المضاد السريعة» يتم بالحصول على مسحة من الأنف.

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