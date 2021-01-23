تقديم 93 ألف جرعة من لقاح «كوفيد ـ 19» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 93 ألفاً وأربع جرعات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي قدمت حتى أمس مليونين و339 ألفاَ و73 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 23.65 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على الفيروس.

وأعلنت الوزارة عن إجراء 170 ألفاً و694 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية لفئات مختلفة في المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 3552 إصابة جديدة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 270 ألفاً و810 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 10 أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 776 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3945 حالة جديدة لمصابين بالفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 243 ألفاً 267 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news