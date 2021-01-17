"الصحة" تحدد 6 شروط ومتطلبات لتطعيم ما قبل الزواج

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 6 شروط ومتطلبات لتطعيم ما قبل الزواج، بهدف الوقاية من الأمراض السارية، وضمان صحتهم وسلامتهم، ويتضمن التطعيم " تطعيم الكبد الوبائي وتطعيم الحصبة الألمانية".

وأوضحت الوزارة أن الشروط والمتطلبات الستة تتمثل في " تقديم التطعيم للنساء اللواتي ليس لديهن مناعة ضد الحصبة الألمانية، و في حال كان أحد الطرفين مصاباً بمرض الكبد الوبائي (ب) و الطرف الآخر غير محصن يتم نصحه بأخذ تطعيم الكبد الوبائي (ب)، كما يجب أن يكون عمر المتعامل (18) عاماً".

وتابعت "التطعيم متاح لكلا الجنسين من كافة الجنسيات الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على اللقاح، لا يعطى التطعيم في حالة حدوث حساسية لأحد مكونات اللقاح عند إعطاء جرعة سابقة منه، لا يعطى اللقاح للمرضى المصابين بوعكة صحية متوسطة إلى شديدة في موعد التطعيم".

وتتيح الخدمة التي تقدمها الوزارة من خلال إدارة الرعاية الصحية الأولية، التابعة لقطاع المراكز والعيادات الصحية للمقبلين على الزواج الحصول على تطعيم ما قبل الزواج للوقاية من الأمراض السارية وضمان صحتهم وسلامتهم، ويتضمن ذلك تطعيم الكبد الوبائي وتطعيم الحصبة الألمانية.

وحسب الوزارة تبلغ رسوم رسوم التطعيم ضد الحصبة الثلاثية 50 درهما، فيما تبلغ أيضاَ رسوم التطعيم ضد الكبد الوبائي " ثلاث جرعات" 50 درهماً.

ولفتت الوزارة إلى أنه بعد صدور نتيجة خدمة الاستشارة ما قبل الزواج يقوم المتعامل بزيارة المركز للحصول على (التقرير الطبي)، و بناءً على نتيجة الفحص يقوم الطبيب بإعطاء النصائح والإرشادات والإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة والتوصية بأخذ التطعيم اللازم، كما . يتم تقديم التطعيم المطلوب حسب توصية الطبيب.

أماكن تقديم الخدمة:

أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها تقدم خدمة تطعيم ما قبل الزواج في 6 إمارات تشمل دبي " مركز هور العنز الصحي، مركز محيصنة الصحي، ومركز الاتحاد الصحي"، الشارقة "مركز الرقة الصحي، مركز الخالدية الصحي، مركز واسط الصحي، مركز الذيد الصحي، مركز المدام الصحي، مركز البطائح الصحي، مركز خورفكان الصحي"، عجمان " مركز المدينة الصحي، مركز مشيرف الصحي"، وأم القيوين " مركز الخزان الصحي، مركز فلج المعلا الصحي"، ورأس الخيمة:" مركز رأس الخيمة الصحي، مركز جلفار الصحي، مركز كدرة الصحي" والفجيرة "مركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة، مركز ضدنا الصحي، مركز قدفع الصحي".

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